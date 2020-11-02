Стрінги повернулися в моду.

У минулому сезоні дизайнери у весь голос кричали, що потрібно повернути в моду стрінги, які визирають з-під джинсів. А вже в цьому сезоні вони від слів перейшли до дій.

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Що має на увазі цей тренд? Ви одягаєте сукню або джинси з низькою посадкою. Під них вам слід надіти стрінги з високими лямками, які б виглядали з-під них. Варто відзначити, що світові зірки вже оцінили цей тренд і у всю демонструють його на світських вечірках.

Варто відзначити, що це дуже пікантний тренд. І якщо на вечірку ви можете вибрати такий образ, то в офіс на роботу в такому вбранні краще не ходити. Навіть попри те, що зараз тренд на такі стрінги виглядає куди акуратніше: найчастіше спідню білизну зроблено з тієї ж тканини, що і одяг, і виглядає як частина костюма.

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Автор: Діана Могилєвич