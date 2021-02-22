Уже кілька сезонів денім є одним з найпопулярніших.

Кожен сезон з'являється близько 160-200 трендів. А ось денім залишається незмінним лідером.

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Джинсовий total-look підійде як для прогулянки, так і для романтичного побачення. Головне розуміти, що з чим поєднувати. Якщо під джинси і курточку ви одягнете кросівки або кеди, то образ вийде в стилі casual.

Якщо ж ви розбавити такий total-look босоніжками або човниками на високих підборах, то на виході отримаєте більш романтичний "лук". Також важливо пам'ятати, що приталені речі вже застаріли, а це означає, що краще вибрати собі оверсайз. За допомогою такого крою можна приховати кілька зайвих сантиметрів на талії і стегнах, а також зробити образ більш вільним і комфортним.

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Автор: Діана Могилєвич