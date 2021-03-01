З декількох пар джинсів можна створити багато унікальних образів.

Весна вже настала, а це означає, що скоро ми знімемо свої довгих пуховики. Тому потрібно бути у всеозброєнні, щоб наші образи, дійсно, були стильними. Пропонуємо вам розглянути кілька варіантів джинсів, які будуть на піку популярності в цьому сезоні.

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Бойфренди

Ці джинси дівчата запозичили у своїх хлопців. Основні особливості посадки цієї моделі - занижена талія і занижена пахова зона. На стегнах бойфренди сидять вільно. Але з часом в моду увійшла завищена посадка, тому такі джинси з високою посадкою виглядають ще актуальніше.

Палаццо

Це широкі штани, які створюють ефект свободи і польоту. Їх головна особливість - це висока посадка талії і максимально широкий крій брюк від пояса. На вигляд вони чимось нагадують кюлоти, але тільки вони довгі.

Скінні

Це обтислі джинси, які повинні бути в гардеробі кожної дівчини. Їх ідеально можна поєднувати з оверсайз сорочками і об'ємними жилетками. При цьому не варто надягати під такі джинси приталений верх.

Дудки

Ці штани ідеально підкреслюють вигини жіночих ніг. "Дудочки" - фасон універсальний, і тому носити їх можна практично весь рік. Для літа більше підійде бавовна або льон з легким додаванням стречевих, штучних ниток. А взимку - шерсть, щільний трикотаж, денім, шкіра або вельвет все з тим же поєднанням.

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Автор: Діана Могилєвич