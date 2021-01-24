Це головний тренд 2020 року.

У 2020 році головним трендом були топи і бра. Мало того, що вони виглядають дуже стильно, так ще й оголюють злегка животик. Таким чином красуні могли похвалитися своїм пресом.

Читайте такожВідома модель показала трендовий образ зі спідницею

Варто відзначити, що такий елемент гардеробу виглядає дуже сексуально. Його варто надягати під сорочки або жакети, щоб завершити модний образ. Крім того, їх можна поєднувати з різними стилями.

У 2021 році топи і бра знову будуть актуальними. Тому можете сміливо їх закуповувати в декількох кількостях.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич