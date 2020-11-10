Дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, показала модний образ.
Читайте такожДружина Зеленського показала українкам, як стильно одягатися
Жінка підібрала стильний костюм темно-бежевого кольору з подовженим піджаком і вільними штанами. Варто відзначити, що такий колір зараз в тренді.
При цьому образи з таким кольором бажано розбавляти більш яскравою деталлю. Власне це Зеленська і зробила. Під жакет вона одягла гольф лілового кольору. Він став яскравим акцентом в її образі. На ноги Олена одягла чорні лакові човники, які ідеально доповнили її образ.
Такий "лук" підходить як для ділової зустрічі, так і для офісної роботи. Тому рекомендуємо вам взяти його на озброєння. Непоміченою ви точно не залишитеся!
Інші новини УНІАН:
- "Перша леді": Олена Зеленська засвітила модні образи на осінь-2020
- Олена Зеленська з'явилася в ефектному вбранні на зустрічі з президентом Польщі (фото)
- Названа наймодніша депутат Верховної Ради України
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram