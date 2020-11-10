Дружина президента України стильно одягається.

Дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, показала модний образ.

Читайте такожДружина Зеленського показала українкам, як стильно одягатися

Жінка підібрала стильний костюм темно-бежевого кольору з подовженим піджаком і вільними штанами. Варто відзначити, що такий колір зараз в тренді.

При цьому образи з таким кольором бажано розбавляти більш яскравою деталлю. Власне це Зеленська і зробила. Під жакет вона одягла гольф лілового кольору. Він став яскравим акцентом в її образі. На ноги Олена одягла чорні лакові човники, які ідеально доповнили її образ.

Такий "лук" підходить як для ділової зустрічі, так і для офісної роботи. Тому рекомендуємо вам взяти його на озброєння. Непоміченою ви точно не залишитеся!

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич