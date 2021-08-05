Перша леді України підкорила шанувальників ніжним образом.

Перша леді України Олена Зеленська поділилася з користувачами соціальної мережі Instagram новою фотографією з одного із заходів.

Так, дружина президента Володимира Зеленського постала в кадрі в ніжно-бежевому костюмі, який ідеально підкреслив її фігуру. Більш того, Зеленська вигідно підкреслила і талію, одягнувши пояс.

Доповнила вона такий образ лаконічними сережками, зробила укладку і легкий повсякденний макіяж.

"Дуже красива", "Справжня леді", "Захоплююся вами", "Як приємно на вас дивитися", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич