Зеленська здалася в новому костюмі / instagram.com/olenazelenska_official
Перша леді України Олена Зеленська поділилася з користувачами соціальної мережі Instagram новою фотографією з одного із заходів.
Так, дружина президента Володимира Зеленського постала в кадрі в ніжно-бежевому костюмі, який ідеально підкреслив її фігуру. Більш того, Зеленська вигідно підкреслила і талію, одягнувши пояс.
Доповнила вона такий образ лаконічними сережками, зробила укладку і легкий повсякденний макіяж.
"Дуже красива", "Справжня леді", "Захоплююся вами", "Як приємно на вас дивитися", - пишуть шанувальники в коментарях.
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