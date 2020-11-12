Ольга Коваль прийшла в дорогих прикрасах.

Народний депутат України Ольга Коваль прийшла до Верховної Ради в дорогих прикрасах.

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Про це повідомляє strana.ua.

На шию вона одягла підвіску від Tiffany, вартістю $10 500. Прикраса зроблена з платини і діамантів. Також вона одягла сережки-пусети бренду Van Cleef & Arpels. Їх вартість досягає $3 950.

Якщо підрахувати вартість всіх прикрас депутата, то виходить $14 450 (406 334 грн).

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Автор: УНІАН