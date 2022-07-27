Дружина президента вміє поєднувати одяг цікаво і стильно.

Дружина президента України Володимира Зеленського представляє країну на міжнародному рівні - зустрічається з першими особами держав, дає інтерв'ю авторитетним виданням, виступає перед широкою публікою. Тому для неї вкрай важливо виглядати стильно і зі смаком. З цим завданням вона справляється на "відмінно". УНІАН зібрав топ-5 яскравих образів Олени, в яких вона з'являлася за останній час.

Другий саміт перших леді і джентльменів

Захід відбувся 23 липня в Софії Київській. На відкритті Олена Зеленська виступала з промовою. З'явилася перед публікою вона в елегантному костюмі прямого крою від українського бренду The COAT by Katya Silchenko. Костюм молочного кольору перша леді доповнила прикрасами від Guzema Fine Jewelry і GUNIA Project.

Конгрес

Промова Олени Зеленської про те, що в Україні гинуть мирні люди, стала без перебільшення історичною.

Для такої знакової події вона обрала класичний чорний костюм українського виробництва від бренду A.M.G. з жилетом. Його доповнила білими туфлями і прикрасами від Gunia Project.

Зустріч з Блінкеном

Для розмови з держсекретарем США Зеленська обрала сукню міді кольору хакі від відомого дизайнера Лілії Літковської. Прикраси, якими вона доповнила образ, були представлені Gunia Project і Guzema в колекції "2021 Незалежна".

Зустріч з Джо Байденом, Джилл Байден і Камалою Харріс

Для цієї події перша леді також віддала перевагу дизайнеру Літковську: костюм блідого жовтого відтінку (подовжений піджак, пряма спідниця максі) і блакитні туфлі. Доповнили стриманий патріотичний наряд аксесуари від Gunia Project.

Обкладинка італійського видання

Перша леді України не раз говорила - під час війни одним зі своїх завдань бачить інформаційну оборону. Для цього вона часто дає інтерв'ю міжнародним виданням, розповідаючи правду про звірства російських окупантів на нашій землі.

Нещодавно вона поспілкувалася з італійською газетою Corriere della Sera. Олена стала обличчям номера. На обкладинці вона з'явилася в стриманій чорній сукні з закритими плечима і тонким коричневим паском. Цей наряд представлений українським брендом A.M.G.

Раніше УНІАН писав, що носить Зеленський під час війни.

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