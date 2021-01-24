Спідня білизна надає кожній жінці впевненості в собі. І до її вибору потрібно ставитися дуже відповідально.
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Крім того, що вона повинна бути красивою, вона ще має бути зроблена з якісних матеріалів. В першу чергу, варто підбирати базові набори. Вони ідеально сідають, виглядають просто, але водночас дуже естетично.
Щоб додати образу сексуальності, можна надіти мереживну білизну. А також можна поєднувати мереживо з маслом. У будь-якому випадку такі образи не залишать нікого байдужим. Ще ідеальним варіантом буде білизна в сітку або в горошок.
Крім того, важливо пам'ятати, що тканина повинна бути приємною до тіла і не викликати алергії.
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