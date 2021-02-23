Важливо пам'ятати, що запорука красивого преса - це харчування.

Тіло робиться на кухні, адже запорука красивого преса - це харчування. А ось за допомогою вправ можна прискорити процес підготовки до весни і літа.

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Підйом

Для того щоб відчути всі м'язи, пропонуємо вам сісти на тренажер для прокачування преса. Спустіть голову нижче тренажера, руки за голову або на груди і починайте підніматися. При цьому не варто повністю підніматися до колін. Тут важливо відчути м'язи живота. І не забувайте про те, що відпочинок між підходами повинен бути мінімальним - 10-15 секунд, щоб м'язи не встигли охолонути.

Поворот

Повороти корпусу найкраще робити з обважнювачем. Сядьте на підлогу, зігніть ноги в колінах і тримайте їх на вазі. Потім повертайте корпус вліво-вправо. При цьому тримайте в руках або гантелі, або м'яч.

Планка

Планка - це не найлегша вправа. І є безліч способів, як її ускладнити. Наприклад, нахиляйте таз вліво і вправо по черзі. Так ви зможете швидко зменшити свою талію.

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Автор: Діана Могилєвич