Депутат була одягнена в темну сукню до коліна із золотистою блискавкою на спині.

Народний депутат і лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради з новою зачіскою.

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На фото видно, що волосся Тимошенко укладені в акуратний пучок.

Крім того, депутат була одягнена в темну сукню до коліна із золотистою блискавкою на спині. В тон сукні підібрані черевики на підборах.

Доповнюють образ прикраси - сріблясті та золотисті сережки і браслети.

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Автор: Катерина Комолова