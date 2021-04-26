Народний депутат і лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради з новою зачіскою.
Читайте такожЗнайте це негайно: топ-5 найганебніших образів з червоної доріжки " Оскара"Знімки оновленого стилю нардепа опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов.
На фото видно, що волосся Тимошенко укладені в акуратний пучок.
Крім того, депутат була одягнена в темну сукню до коліна із золотистою блискавкою на спині. В тон сукні підібрані черевики на підборах.
Доповнюють образ прикраси - сріблясті та золотисті сережки і браслети.
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