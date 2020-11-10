Цієї зими в моді будуть черевики-берці, квадратний носок і взуття з ланцюгами.

Наближається початок зими 2020-2021, і бренди одягу по всьому світу готують нові тренди для зимового взуття і черевиків. Деякі модні віяння минулих років вже безнадійно застаріли, інші новинки підкорили ринок взуття. Дізнайтеся, якою буде мода на цю зиму і яку пару черевиків можна прикупити до зимового гардероба.

Черевики

Наймоднішими варіантами черевик це взимку є грубі моделі зі шнурівкою і мінімумом деталей. Величезним попитом будуть користуватися чорні берці зі шнурками на блискавці - безсмертна класика зимового взуття.

Також в моді брутальні моделі на високій підошві, черевики в стилі 90-их років, черевики челсі і гібридні чоботи-черевики. Ще один тренд - ковбойські черевики на тракторній підошві. На такому взутті можуть бути ремені, заклепки, масивні елементи.

Ботильйони

Серед моделей ботильйонів, які будуть модні цієї зими, стилісти відзначають низькі гостроносі ботильйони, грубі ботильйони і ботильйони з кнопками і ланцюгами. Їх можна поєднувати з сукнею, шкіряними брюками і спортивним костюмом.

Високі чоботи

Високі чоботи до коліна або вище представлені в колекціях таких брендів як Alexander McQueen, Victoria Beckham, Valentino і Proenza Schouler. Наймоднішими моделями високих чобіт вважаються чоботи зі складками, ботфорти, чоботи-панчохи, шкіряні та замшеві чобітки.

Висока платформа

Взуття на високій платформі не тільки стильне, але і практичне, оскільки дороги пізньої осені і взимку часто покриті брудом, сльотою, снігом і хімічними реагентами. У моді взимку будуть туфлі на платформі, гумові чоботи і короткі черевики-челсі.

Яскраві чоботи

Багато стилістів і брендів радять звернути увагу на взуття яскравих кольорів: зелене, фіолетове, рожеве, жовте, синє. Не бійтеся експериментів - яскрава палітра зараз в моді. Також можна вибрати кольорове взуття зі шкіри або еко-шкіри. Яскраві чоботи дозволять ненадовго повернутися в літо і розвіяти осінню нудьгу.

Кросівки

У теплі зимові дні стилісти радять носити кросівки. Взимку будуть в тренді моделі самої різної форми: кросівки на платформі, спортивні кросівки, кросівки в стилі ретро і кросівки з кольоровими вставками. Популярним є поєднання кросівок і довгої спідниці, а ось з пальто це взуття краще не комбінувати.

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Автор: Катерина Пулатова