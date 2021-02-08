На Ukrainian Fashion Week підняли тему рівності.

У Києві до 8 лютого триває Ukrainian Fashion Week. Через пандемію коронавірусу він відбувається у цифровому форматі без глядачів.

Всі покази з "Мистецького Арсеналу" транслюються онлайн. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Читайте такожСтало відомо, як "воскресити" застарілі речі

На Ukrainian Fashion Week підняли тему рівності. Разом з моделями на подіум вийшли люди, які зіштовхуються зі стереотипами у житті. А одяг доповнили написами на обличчі.

Молода дизайнерка Поліна Веллер разом з художником Рустемом Скибіним у своїй колекції на Ukrainian Fashion Week продемонстрували ойму (OYMA) – це візерунок кримських татар.

Зазначається, що зазвичай його вирізають з паперу. Частину речей у колекції зробили зі старих банерів та пакетів, щоб завдати менше шкоди довкіллю. Доповнювали образи моделей незвичним взуттям османського періоду на високих підборах.

Ukrainian Fashion Week: що відомо

Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році та став першим тижнем прет-а-порте в Центральній і Східній Європі.

Це унікальний в Україні захід, який повністю відповідає світовим стандартам показів prêt-a-porter, проходить двічі на рік.

Перший сезон відбувся в листопаді 1997 року. Крім англомовної назви Ukrainian Fashion Week, до 2005 року мав ще й другу - українську - Тиждень прет-а-порте «Сезони моди».

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Автор: Ольга Робейко