Рожевий колір не тільки яскравий, але і символічний.

Рожевий колір повернувся в моду, особливо його відтінок - фуксія. Цей колір дуже символічний. Він є одним з головних відтінків ЛГБТ-спільноти.

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Якщо говорити про сезон весна-літо, то взуття такого кольору буде ідеально виглядати на черевиках і босоніжках.

Але тут важливо пам'ятати, що рожевий поєднується не з усіма кольорами. Найліпше взуття такого кольору одягати під одяг синього, салатового, чорного, сірого, білого кольорів.

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Автор: Діана Могилєвич