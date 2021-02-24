Рожевий колір в тренді / ua.depositphotos.com
Рожевий колір повернувся в моду, особливо його відтінок - фуксія. Цей колір дуже символічний. Він є одним з головних відтінків ЛГБТ-спільноти.
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Якщо говорити про сезон весна-літо, то взуття такого кольору буде ідеально виглядати на черевиках і босоніжках.
Але тут важливо пам'ятати, що рожевий поєднується не з усіма кольорами. Найліпше взуття такого кольору одягати під одяг синього, салатового, чорного, сірого, білого кольорів.
Рожевий колір в тренді / pinterest.com
Рожевий колір в тренді / pinterest.com
Рожевий колір в тренді / pinterest.com
Рожевий колір в тренді / pinterest.com
Рожевий колір в тренді / pinterest.com
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