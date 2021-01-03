Юлія Мендель постала в стильному образі.

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського, Юлія Мендель, опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку Юлія постала в стильному брючному костюмі, які доповнила чорними човниками на високих підборах. Дівчина позувала, сидячи на стільці. Одну ніжку вона виставила трохи вперед, і засвітила татуювання. Мендель зробила собі тату у вигляді музичних нот.

Хто така Юлія Мендель:

3 червня 2019 року указом Президента України призначена прес-секретарем глави держави, вигравши конкурс на цю посаду і обійшовши 4 тисячі претендентів

Займається супроводом Президента України у всіх поїздках регіонального та міжнародного рівня

В кінці вересня 2019 року піддалася критиці з боку українських журналістів та їх професійних об'єднань (НСЖУ, Медіарух, ініціатива 34), бо мінімум тричі разом з охороною президента фізично заважала журналістам Радіо "Свобода" і LB.ua поставити запитання президенту та голові його офісу Андрію Богдану

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Автор: Діана Могилєвич