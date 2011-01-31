ДАІ Львова розшукує водія, який збив пішохода в центрі міста

Львів. 31 січня. УНІАН. У центрі Львова водій авто збив 62-річну жінку і втік з місця події. Інцидент стався 28 січня о 19.00 на перехресті вулиць Січових Стрільців-Гнатюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Потерпілу із перелом правої гомілки госпіталізували. Жінка повідомила, що травму отримала, внаслідок наїзду на неї автомобіля.

ДАІ Львова закликає свідків цієї ДТП зголошуватися за номерами телефонів: 264-69-41 або 102.

