ДАІ Львова розшукує водія, який збив пішохода в центрі міста
11:29, 31 січня 2011Львів
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У жінки перелом гомілки
Львів. 31 січня. УНІАН. У центрі Львова водій авто збив 62-річну жінку і втік з місця події. Інцидент стався 28 січня о 19.00 на перехресті вулиць Січових Стрільців-Гнатюка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
Потерпілу із перелом правої гомілки госпіталізували. Жінка повідомила, що травму отримала, внаслідок наїзду на неї автомобіля.
ДАІ Львова закликає свідків цієї ДТП зголошуватися за номерами телефонів: 264-69-41 або 102.
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