На зимові свята Львівська залізниця перевезла понад 366 тисяч пасажирів

Львів. 31 січня. УНІАН. У різдвяно-новорічні свята послугами Львівської залізниці скористалися 366,5 тисяч пасажирів. Найпопулярнішими залишаються Київський, Кримський та Східний напрямки.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».

Цьогоріч особливим попитом користуються гірськолижні курорти Карпат. Тому Львівська залізниця організувала курсування нових поїздів Донецьк-Ворохта та Київ-Ворохта. З Ужгорода, Івано-Франківська та Львова у період новорічно-різдвяних свят призначено 32 поїзда, які здійснили 178 рейсів.

Загалом Львівська залізниця впродовж доби перевозить приблизно 14-15 тисяч пасажирів, зимові свята – 20-21 тисячу осіб.