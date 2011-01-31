На зимові свята Львівська залізниця перевезла понад 366 тисяч пасажирів
15:57, 31 січня 2011Львів
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Найпопулярніші напрямки: Київський, Кримський та Східний
Львів. 31 січня. УНІАН. У різдвяно-новорічні свята послугами Львівської залізниці скористалися 366,5 тисяч пасажирів. Найпопулярнішими залишаються Київський, Кримський та Східний напрямки.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».
Цьогоріч особливим попитом користуються гірськолижні курорти Карпат. Тому Львівська залізниця організувала курсування нових поїздів Донецьк-Ворохта та Київ-Ворохта. З Ужгорода, Івано-Франківська та Львова у період новорічно-різдвяних свят призначено 32 поїзда, які здійснили 178 рейсів.
Загалом Львівська залізниця впродовж доби перевозить приблизно 14-15 тисяч пасажирів, зимові свята – 20-21 тисячу осіб.
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