На Львівщині порушено 13 справ у сфері грального бізнесу

Львів. 2 лютого. УНІАН У Львівській області з початку 2011 року правоохоронці порушили 13 кримінальних справ у сфері грального бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Також за вказаний період було вилучено 102 одиниці грального обладнання та 117 одиниць комп’ютерної техніки.

Водночас минулого року правоохоронці викрили 46 фактів порушення Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні», було порушено 14 кримінальних справ.