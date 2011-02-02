На Львівщині порушено 13 справ у сфері грального бізнесу

13:19, 02 лютого 2011
Львів
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Вилучено понад 100 одиниць обладнання

Секс і містоЛьвів. 2 лютого. УНІАН У Львівській області з початку 2011 року правоохоронці порушили 13 кримінальних справ у сфері грального бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Також за вказаний період було вилучено 102 одиниці грального обладнання та 117 одиниць комп’ютерної техніки.

Водночас минулого року правоохоронці викрили 46 фактів порушення Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні»,  було порушено 14 кримінальних справ.

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