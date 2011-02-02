Шахрай за чотири місяці розжився на півмільйона гривень

Львів. 2 лютого. УНІАН. 32-річний житель смт Підбуж Дрогобицького району Львівської області за чотири місяці шахрайським способом заволодів грошима в сумі майже 535 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, було встановлено, що житель селища Підбуж Дрогобицького району у період з травня по серпень 2007 року «шляхом обману та зловживання довірою» заволодів грошима в сумі майже 535 тис. грн, які отримав від 46-річного жителя міста Дрогобич та 27-річного мешканця міста Чернівці, «мотивуючи, що він буде відкривати магазин з продажу мобільних телефонів та візьме в партнери осіб, які позичать йому гроші».