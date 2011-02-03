Шахраї зі Стрия заволоділи сотнями тисяч гривень «Кредитпромбанку»

14:37, 03 лютого 2011
Львів
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Спрацювала «солодка парочка»

Львів. 3 лютого. УНІАН - Львівські правоохоронці викрили двох мешканців міста Стрия, які у 2008 році незаконно заволоділи коштами ВАТ «Кредитпромбанк».


Як повідомило УНІАН джерело у ГУ МВС України у Львівській області, було встановлено, що 45-річний приватний підприємець з міста Стрия, «маючи умисел на незаконне заволодіння коштами ВАТ «Кредитпромбанк», шляхом обману спільно із 37-річною безробітною жителькою Стрия подали в банк документи для оформлення споживчого кредиту та отримали гроші в сумі 250 тис. грн».

По факту шахрайства порушено кримінальну справу, проводиться розслідування.
 

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