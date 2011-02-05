Львівський аеропорт стане другим найважливішим в Україні – Цимбалюк

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Міжнародний аеропорт у Львові після реконструкції стане другим найважливішим аеропортом в Україні після «Борисполя».

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

Він зазначив, що Львівський аеропорт має унікальне розташування, що дозволить йому успішно конкурувати з багатьма аеропортами в Європі.

«Ми вже маємо пропозиції багатьох світових авіакомпаній про відкриття нових рейсів», - сказав губернатор.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, аеропорт у Львові зможе стати базою для заправки та сервісування транснаціональних рейсів від США до Китаю. Він додав, що вже зараз дуже добре видно попит на такі послуги.

М.ЦИМБАЛЮК сказав, що ще до кінця поточного року буде підписано низку договорів із європейськими авіаперевізниками на відкриття нових авіарейсів зі Львова.

Губернатор Львівщини також назвав одним із найважливіших завдань, яке зараз вирішує місцева влада, таким чином організувати другий етап реконструкції аеропорту, щоб не закривати його на цей час.

«Зараз працюємо над цим питанням», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком та маршрутною мережею. Кабінет міністрів України розпорядженням від 23 вересня 2009 року затвердив проект і титул будівництва нового аеровокзалу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів», розроблені підприємством з іноземними інвестиціями "Тебодін Україна". Загальна кошторисна вартість будівництва становить 921 млн. 362 тис. грн.

У серпні 2010 року уряд затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для реконструкції існуючого пасажирського терміналу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів». Згідно з документом, терміни будівництва – 2010-2011 рр., розрахункова вартість – 197,7 млн. грн., проектна організація – «Тебодін Україна». Також Кабмін затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для будівництва зовнішніх мереж аеропорту. Вартість даного будівництва – 112,3 млн. грн., термін – 2010-2011 рр.

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