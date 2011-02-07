Проектанти хочуть зменшити злітну смугу аеропорту «Львів»

Львів. 7 лютого. УНІАН. Проектанти будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Львів» пропонують її зменшити на 150 метрів (раніше планувалося будівництво злітно-посадкової смуги протяжністю на 800 метрів). Однак, цього ані обласна, ані міська влада не допустить. Про це йшлося сьогодні у Львові під час виїзної наради на об’єкти, що будують за програмою підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу за участю голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, голови Львівської облради Олега Панькевича та міського голови Львова Андрія Садового.

За словами Михайла Цимбалюка, у проектантів злітно-посадкової смуги виникла ідея зменшення її на 150 метрів - з метою здешевлення цього проекту. Але, зауважив він, злітно-посадкову смугу треба будувати з урахуванням не тільки Євро-2012, але й на перспективу, щоб аеропорт міг приймати рейси транснаціонального сполучення.

«Ми хочемо, щоб після Борисполя, львівське летовище було найпотужнішим у нашій державі. Тому ми обґрунтовано покажемо нашим проектантам, що вони не на тому економлять. Летовище буде таким, яким воно було запроектоване від початку. А остаточне рішення будуть приймати віце-прем’єр Борис Колесніков та керівництво держави», - наголосив губернатор Львівщини.

У свою чергу, міський голова Львова зазначив, що зменшення протяжності злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів» обмежить деяким авіакомпаніям можливість садити тут свої великі літаки.

«А це виходить, що півроку Президент до Львова не буде приїжджати? Адже зменшення протяжності злітно-посадкової смуги означає обмеження типу літаків. Це неправильна ідея технарів, яким краще було спростити проект. Але це питання ми винесемо на найвищий рівень, бо львівський аеропорт є базовим для цілої Західної України. І ці 150 метрів для держави не є настільки критично, як для нашого регіону», - відзначив Андрій Садовий.

Фото Ігоря Сенкальського