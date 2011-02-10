Губернатор оглянув будівництво Західного реабілітаційно-спортивного центру

Львів. 10 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України, де зустрівся із народним депутатом, президентом Національного паралімпійського комітету Валерієм Сушкевичем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, будівництво цього центру на території Турківського району розглядається, як один із чинників подальшого розвитку туризму та спорту.

«Для розвитку цього регіону є важливим будівництво такого центру. Цей проект необхідно підтримати, і ми вдячні, що є такі народні депутати як В.Сушкевич, який підтримує і всіляко допомагає в реалізації цього проекту. Крім того, тут можуть і повинні працювати місцеві медики та інші фахівці», – наголосив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк.

Для розвитку району також необхідно провести капітальний ремонт автодоріг Львів – Ужгород, Мохнате – Бориня – Боберка, що дасть можливість у майбутньому побудувати митний перехід Боберка – Смольник. В.Сушкевич звернувся до голови ЛОДА з проханням відремонтувати дорогу від ст.Сяньки до Західного реабілітаційно-спортивного центру.

Центр розпочали будувати кілька років тому, з Державного бюджету було виділено: у 2007 р. - 11 млн 36 тис. грн, у 2008 р. - 19 млн 600 тис. грн, у 2009 р. - 23 млн 265,5 тис. грн, у 2010 р. - 12 млн 380 тис. грн.

Довідка УНІАН. Західний реабілітаційно – спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України створено на виконання Указу Президента України від 06.04.2006 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки параолімпійського і дефлімпійського руху в Україні», відповідного доручення прем’єр-міністра України від 18.04.2006 р. № 14246/1-06 та рішення Національної ради з питань фізичної культури і спорту від 02.06.2006 р. № 1-1/586.

На цей час збудовано: під’їзні дороги, 2 лінії електроживлення, очисні споруди, системи водозабезпечення, 2 будинки для проживання спортсменів, ангари для зберігання техніки, лижну трасу. Завершується будівництво канатно-крісельної дороги протяжністю 2250 метрів, гірськолижних спусків та біатлонного стрільбища. Центр знаходиться на відстані 2 км від залізничної станції Сянки (найбільш високогірна станція в Україні).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. №30 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1228) Західний реабілітаційно – спортивний центр включено до Переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус баз олімпійської та паралімпійської підготовки.

У січні - лютому 2010 року тут було проведено перші тренування лижників та біатлоністів збірних команд паралімпійців України та Білорусії під час підготовки до Зимових олімпійських ігор у Ванкувері (Канада). 10-25 січня 2011 року там проводили тренування лижники збірної команди паралімпійців України під час підготовки до Чемпіонату світу.

В перспективі має бути побудовано інфраструктуру для прийому спортсменів та туристів на 1000 ліжко-місць. Потужності центру будуть давати можливість проводити всеукраїнські і міжнародні змагання як для паралімпійців так і для звичайних спортсменів. Цей центр має можливість приймати туристів та спортсменів під час проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року та Зимових олімпійських ігор 2022 року.

Фото Ігоря Сенкальського