Робертіно Лоретті на Святі шоколаду у Львові (фоторепортаж)

Робертіно Лоретті на Святі шоколаду у Львові (фоторепортаж)

20:41, 11 лютого 2011
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У Львові розпочалося Свято шоколаду, яке урочисто відкрив спеціальний гість свята - відомий італійський тенор Робертіно Лоретті.

У Львові розпочалося Свято шоколаду, яке урочисто відкрив спеціальний гість свята - відомий італійський тенор Робертіно Лоретті.

Робертіно Лоретті

Символічний подарунок Робертіно Лоретті – шоколадний портрет з чорно-білого шоколаду,  виготовив та вручив всесвітньовідомий український кондитер-шоколатьє  Валентин Штефаньо.

Р.Лоретті демонструє, який гарний портрет від кондитера-шоколатьє Валентина Штефаньо 

Сьогодні Робертіно Лоретті виступить вперше у Львівській опері.

Р.Лоретті смакує подарований йому портрет із шоколаду

Цьогорічне міське Свято шоколаду відбувається на трьох майданчиках, зокрема в Палаці мистецтв, на площі Ринок та на проспекті Свободи.

Скульптор на Святі шоколаду

У програмі святкувань: 12 лютого - створення шоколадного міста, яке будуватиме відомий шоколатьє Валентин Штефаньо; 13 лютого презентація  найдовшого шоколадного торту, а 14 лютого кульмінацією заходу стане святкування Дня всіх закоханих. 

Під час міського свята працюватиме Музей шоколаду, де можна дізнатися про секрети виробництва шоколаду та почути історію його виникнення. В музеї шоколаду на гостей чекають екскурсія та шоколадні частування.

Р.Лоретті фотографується з мімом 

Як повідомляють організатори, окрім всесвітньовідомого українського кондитера Валентина Штефаньо, своєю майстерністю поділиться на святі найвідоміший шоколатьє Росії – Єдуард Лєбедев.

Фото Андрія Поліщука

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