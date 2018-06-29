Робертіно Лоретті на Святі шоколаду у Львові (фоторепортаж)

У Львові розпочалося Свято шоколаду, яке урочисто відкрив спеціальний гість свята - відомий італійський тенор Робертіно Лоретті.

Робертіно Лоретті

Символічний подарунок Робертіно Лоретті – шоколадний портрет з чорно-білого шоколаду, виготовив та вручив всесвітньовідомий український кондитер-шоколатьє Валентин Штефаньо.

Р.Лоретті демонструє, який гарний портрет від кондитера-шоколатьє Валентина Штефаньо

Сьогодні Робертіно Лоретті виступить вперше у Львівській опері.

Р.Лоретті смакує подарований йому портрет із шоколаду

Цьогорічне міське Свято шоколаду відбувається на трьох майданчиках, зокрема в Палаці мистецтв, на площі Ринок та на проспекті Свободи.

Скульптор на Святі шоколаду

У програмі святкувань: 12 лютого - створення шоколадного міста, яке будуватиме відомий шоколатьє Валентин Штефаньо; 13 лютого презентація найдовшого шоколадного торту, а 14 лютого кульмінацією заходу стане святкування Дня всіх закоханих.

Під час міського свята працюватиме Музей шоколаду, де можна дізнатися про секрети виробництва шоколаду та почути історію його виникнення. В музеї шоколаду на гостей чекають екскурсія та шоколадні частування.

Р.Лоретті фотографується з мімом

Як повідомляють організатори, окрім всесвітньовідомого українського кондитера Валентина Штефаньо, своєю майстерністю поділиться на святі найвідоміший шоколатьє Росії – Єдуард Лєбедев.

Фото Андрія Поліщука