У Львові відбувся показ мод шоколадної колекції (фото)
15:16, 12 лютого 2011Львів
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«Чеколядовий fashionДень»
Львів. 12 лютого. УНІАН. У Палаці мистецтв відкрилося Свято шоколаду, що триватиме до 14 лютого.
У перший день свята відбувся показ мод від «Львівської майстерні шоколаду» та відомого епатажного українського дизайнера Ульяни Барабаш.
Уляна Барабаш продемонструвала модний handmade - оригінальну шоколадну колекцію в шоколадних тонах. У міні-показі «Чеколядовий fashionДень» було задіяно лише дев’ять манекенниць, рівно стільки, щоб розмістити в імпровізовану цукеркову коробку.
Фото Євгенія Кравса
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