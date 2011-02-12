У Львові відбувся показ мод шоколадної колекції (фото)

Львів. 12 лютого. УНІАН. У Палаці мистецтв відкрилося Свято шоколаду, що триватиме до 14 лютого.

У перший день свята відбувся показ мод від «Львівської майстерні шоколаду» та відомого епатажного українського дизайнера Ульяни Барабаш.

Уляна Барабаш продемонструвала модний handmade - оригінальну шоколадну колекцію в шоколадних тонах. У міні-показі «Чеколядовий fashionДень» було задіяно лише дев’ять манекенниць, рівно стільки, щоб розмістити в імпровізовану цукеркову коробку.

Фото Євгенія Кравса

