На Львівщині штрафують порушників рекламного законодавства

Львів. 14 лютого. УНІАН. Минулого року управління у справах захисту прав споживачів у Львівській області провели 407 перевірок рекламних агентств, товариств, підприємств, редакцій, транспортних підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання рекламного законодавства.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в результаті перевірок було виявлено 339 випадків порушень рекламного законодавства у сфері зовнішньої реклами.

Відтак, на порушнеків було накладено штрафних санкцій на 196,1 тис. грн.

Окрім цього, управлінням проводиться постійний контроль за рекламою в засобах масової інформації, на телебаченні та радіо.