На Львівщині штрафують порушників рекламного законодавства
16:23, 14 лютого 2011Львів
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Минулоріч зафіксовано 339 порушень
Львів. 14 лютого. УНІАН. Минулого року управління у справах захисту прав споживачів у Львівській області провели 407 перевірок рекламних агентств, товариств, підприємств, редакцій, транспортних підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання рекламного законодавства.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в результаті перевірок було виявлено 339 випадків порушень рекламного законодавства у сфері зовнішньої реклами.
Відтак, на порушнеків було накладено штрафних санкцій на 196,1 тис. грн.
Окрім цього, управлінням проводиться постійний контроль за рекламою в засобах масової інформації, на телебаченні та радіо.
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