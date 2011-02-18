У Львові штрафують за порушення правил зупинки та стоянки

Львів. 18 лютого. З початку року працівники Державтоінспекції Львова складли понад 3 тисячі адміністративних протоколів за порушення правил зупинки та стоянки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

ДАІ нагадує водіям, що зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїжджої частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху).

За порушення водіями транспортних засобів правил зупинки та стоянки передбачена відповідальність – штраф від 255 грн. до 340грн.