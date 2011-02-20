У відмові Ліни Костенко від виступу у Львові вина на журналістах

Львівська область. 20 лютого. УНІАН. У «Книгарні» Народного дому міста Стрия відбулася творча зустріч з Галиною Крук (Львів).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сторийської міської ради, Галина Крук познайомила присутніх з надрукованою та рукописною поезією, розповідала про себе та відповідала на питання.

«Її поетична мова філософська, символічна, про час, про Бога, складна для сприйняття непідготовленого читача. За її словами зустрічі в малих містах на кшталт Стрия кращі, ніж у великих, бо тут щиріші читачі. Галина Крук пише декілька віршів на рік, поезії не вимучує за письмовим столом, а записує лише тоді, коли вже є відшліфований образ, що не дає спокою як цвяшок, забитий в тім‘я, автору», - зазначається у повідомленні.

«У відмові Ліни Костенко від презентації у Львові значна провина на журналістах», - цитує висловлювання письменниці прес-центр Стрийської міської ради.

Галина Крук - письменниця, літературознавець, перекладач, член Асоціації українських письменників та українського ПЕН–клубу, викладає курси української та зарубіжної літератури у Львівському національному університеті імені Івана Франка, пише поезію, коротку прозу, казки для дітей, авторка трьох поетичних збірок «Мандри у пошуках дому», «Сліди на піску», «Обличчя поза світлиною».