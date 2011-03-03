Прес-конференція з нагоди проведення вечора пам’яті до 150-их роковин з дня смерті Тараса Шевченка

Захід розпочнеться об 14.00 Учасники: Володимир Сивохіп - генеральний директор Львівської обласної філармонії

генеральний директор Львівської обласної філармонії Іван Юзюк - диригент, Народний артист України

диригент, Народний артист України Микола Кацал - художній керівник та диригент Державної академічної хорової капели «Дударик», Народний артист України

художній керівник та диригент Державної академічної хорової капели «Дударик», Народний артист України Сергій Бурко - начальник Управління культури Львівської ОДА Львівська обласна філармонія, фойє, Львів, вул. Чайковського, 7



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