Прес-конференція з нагоди проведення вечора пам’яті до 150-их роковин з дня смерті Тараса Шевченка

14:00, 03 березня 2011
Львів
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Захід розпочнеться об 14.00

Учасники:

  • Володимир Сивохіп - генеральний директор Львівської обласної філармонії
  • Іван Юзюк - диригент, Народний артист України
  • Микола Кацал - художній керівник та диригент Державної академічної хорової капели «Дударик», Народний артист України
  • Сергій Бурко - начальник Управління культури Львівської ОДА

Львівська обласна філармонія, фойє, Львів, вул. Чайковського, 7

 
 

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