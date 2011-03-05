Президент нагородив львів’янку Луїзу Ільницьку орденом «За заслуги»

З нагоди Міжнародного жіночого дня

Львів. 5 березня. УНІАН. З нагоди Міжнародного жіночого дня Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 274/2011 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня». Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, відповідно до цього Указу орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено бібліографа, книгознавця, завідувача відділу Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника Луїзу Ільницьку.

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