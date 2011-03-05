На Львівщині стався спалах газу на свердловині нафтового родовища

Львів. 5 березня. УНІАН. Поблизу с. Путятичі Городоцького району Львівської області під час проведення ремонтних робіт на свердловині № 12 Орховицького нафтового родовища газопромислового управління „Львівгазовидобування” стався спалах газу, внаслідок чого 6 працівників постраждало.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, потерпілих з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні м. Львова.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.