«Золота лихоманка» Львова (фоторепортаж)

«Золота лихоманка» Львова (фоторепортаж)

21:41, 06 березня 2011
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П’ятий рік поспіль за підтримки Асоціації ювелірів України Львів зібрав провідних виробників ювелірних виробів з усієї України.

Місто напередодні 8 березня стало майданчиком для ознайомлення з новими трендами в ювелірному бізнесі. Провідні українські ювеліри зібралися у Львові.

П’ятий рік поспіль за підтримки Асоціації ювелірів України Львів зібрав у самому «серці» провідних виробників ювелірних виробів з усієї України. Напередодні жіночого свята 8 березня, місто переживає справжню золоту лихоманку.


Виставка тривала лише чотири дні, з 3 по 6 березня, однак за цей час організатори представили велику кількість вишуканих ювелірних прикрас, годинників та аксесуарів за цінами виробника.


Вкотре Львів став майданчиком для ознайомлення з новими трендами в ювелірному бізнесі та презентації нових весняних колекцій.

Виставка проводилася в «ЕлітЕКСПО».

Фото Євгенія Кравса

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