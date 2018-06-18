«Золота лихоманка» Львова (фоторепортаж)
П’ятий рік поспіль за підтримки Асоціації ювелірів України Львів зібрав провідних виробників ювелірних виробів з усієї України.
Місто напередодні 8 березня стало майданчиком для ознайомлення з новими трендами в ювелірному бізнесі. Провідні українські ювеліри зібралися у Львові.
П’ятий рік поспіль за підтримки Асоціації ювелірів України Львів зібрав у самому «серці» провідних виробників ювелірних виробів з усієї України. Напередодні жіночого свята 8 березня, місто переживає справжню золоту лихоманку.
Виставка тривала лише чотири дні, з 3 по 6 березня, однак за цей час організатори представили велику кількість вишуканих ювелірних прикрас, годинників та аксесуарів за цінами виробника.
Вкотре Львів став майданчиком для ознайомлення з новими трендами в ювелірному бізнесі та презентації нових весняних колекцій.
Виставка проводилася в «ЕлітЕКСПО».
Фото Євгенія Кравса