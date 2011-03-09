Программа заходів з нагоди 197-ї річниці від дня народження та 150-х роковин з дня смерті Тараса Шевченка

10:00 – покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку. м. Львів, пр. Свободи 10.30 – зустріч голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, голови обласної ради О.Панькевича, міського голови м.Львова А.Садового з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. Будинок науки і техніки Львівської залізниці, вул. Федьковича, 56 17:00 – урочиста Академія з нагоди 197-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С.Крушельницької, пр. Свободи. 26

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