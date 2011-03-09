Потерпілі від вибуху на свердловині нафтового родовища досі в лікарні
12:38, 09 березня 2011Львів
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Двоє в стані середньої важкості
Львів. 9 березня. УНІАН. На ранок 9 березня шестеро потерпілих внаслідок вибуху на свердловині нафтового родовища у Львівській області досі в лікарні.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МНС України у Львівській області.
Потерпілі перебувають у 8-й комунальній міській клінічній лікарні. Двоє з них в стані середньої важкості, четверо в задовільному стані.
Як повідомляв УНІАН, поблизу с. Путятичі Городоцького району Львівської області під час проведення ремонтних робіт на свердловині № 12 Орховицького нафтового родовища газопромислового управління „Львівгазовидобування” стався спалах газу, внаслідок чого 6 працівників постраждало.
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