Інвестори уважно вивчають політичну карту світу
Заворушення на Близькому Сході продовжують визначати настрої гравців фондових ринків. Ймовірність зростання акцій вельми сумнівна, адже лівійська проблема не обмежена нафтою…
Хвилювання на Близькому Сході продовжили визначати настрої гравців фондових ринків на початку березня. У центрі уваги інвесторів, які уважно стежать за подіями в регіоні, знаходиться передусім Лівія, заворушення в якій мають найбільш трагічне продовження. Відчайдушний опір режиму Каддафі, що заради збереження своєї влади не зупинився перед численними жертвами, дуже ускладнив ситуацію в країні.
Для економіки Заходу головним наслідком даної ситуації стала загроза припинення поставок нафти з Лівії. На що, природно, вразливо відреагували фондові ринки. Біржі демонструють з початку березня надзвичайну волатильність. Світові фондові індекси то відчутно падають на загальному негативному фоні подій в Лівії, то зростають, отримавши будь-які відносно позитивні сигнали.
Березень почався з глобального зниження на ринках цінних паперів. Як повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ», торгова сесія на фондових біржах у Європі і США 1 березня завершилася в мінусі на тлі нестабільної ситуації на Близькому Сході і побоювань зростання цін на нафту. При цьому українські ринки в цей день закрилися зі змішаною динамікою. Зокрема, всі компанії індексного кошика Української біржі за результатами торгів опинилися в червоній зоні. Лідерами зниження стали Стахановський вагонобудівний завод (-4,24%), «Західенерго» (-2,9%), Авдіївський КХЗ (-2,65%) і «Азовсталь» (-2,51%).
Індекс ПФТС за підсумками торгової сесії 1 березня зріс на 0,68% - до 1131,94 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,05% - до 2859,79 пункту.
Як бачимо, в перший день березня вітчизняні майданчики змогли утриматися від зниження (так як індекс ПФТС все ж виріс), незважаючи на падіння світових бірж. На наступний день вийшло все навпаки. Українські ринки «надолужили згаяне», показавши значний обвал, а глобальні майданчики закрилися різнонаправлено.
За словами аналітика інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Яни Лаврик, торги на Українській біржі 2 березня проходили в бічному тренді на скупому новинному фоні і очікуваннях подальших сигналів зі світових майданчиків. До відкриття українського фондового ринку склався негативний зовнішній фон. Російські та європейські майданчики почали день зниженням індикаторів, ф`ючерси на американські індекси вранці торгувалися на негативній території. Продаж на зовнішніх біржах був зумовлений зниженням апетиту інвесторів до високоризикових активів на тлі побоювань ескалації політичного конфлікту в країнах Близького Сходу. Відігравши зовнішній негатив, індекс Української біржі консолідувався у вузькому бічному тренді. З одного боку, значний тиск на український ринок акцій надавали «червоні значення» європейських індикаторів, з іншого - ціни на нафту стабілізувалися після стрімкого зростання напередодні, а ф`ючерси на американські індекси поступово вийшли в плюс, що утримувало учасників вітчизняних торгів від більш активних розпродажів.
Я.Лаврик повідомила, що після обіду 2 березня була опублікована статистика по американському ринку праці: згідно з даними компанії ADP, зайнятість поза сільським господарством у США в лютому збільшилася на 217 тис.. у порівнянні з прогнозом у 180 тис. і підвищенням на 36 тис. у січні . Однак інвестори без особливого ентузіазму сприйняли цю статистику, оскільки пріоритети зараз розставлені на користь ситуації на ринку енергоносіїв. На думку аналітика, «різноспрямований рух індексів на відкритті американських ринків так і не вніс ясність щодо подальшого руху, проте зміг втримати вітчизняний ринок від подальшого падіння». Аутсайдерами торгів на Українській біржі стали акції металургійних компаній, які мають високу чутливість до загальної динаміки ринку. В зеленій зоні закрилися акції одного з перших кандидатів на приватизацію - «Західенерго», які за підсумками сесії зросли 1,23%. Як стало відомо напередодні, Кабмін виключив 20 обленерго і 4 енергогенеруючі компанії з переліку стратегічних підприємств, що є реальним кроком до продажу державних пакетів акцій підприємств.
Індекс ПФТС за підсумками торгів 2 березня впав на 2,53% - до 1 103,32 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,54% - до 2815,86 пункту.
У свою чергу, аналітик компанії Astrum Investment Management Інна Звягінцева вважає, що дані з ринку праці, опубліковані компанією ADP, надали 2 березня підтримку американському ринку акцій. У цей день на американському ринку спостерігався бічний тренд з підвищеною волатильністю. Індекс DJIA зріс на 0,1% - до 12 067 пунктів. S & P 500 зріс на 0,2% - до 1 308 пунктів. Водночас, на європейських ринках тривало падіння. Індекс Stoxx Europe 600 упав на 0,7% - до 283 пунктів. Британський FTSE 100 знизився на 0,4% - до 5915 пунктів, німецький DAX - на 0,6% - до 7181 пункту. Зокрема, інвестори активно продавали акції автомобільних компаній.
Світові, а за ними й українські ринки цінних паперів 3 березня знову обрали позитивний тренд, чому сприяли дані щодо економіки США.
Як підкреслюють аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські фондові ринки в цей день повернулися на позитивну територію. Лідируючу позицію на Українській біржі зайняли генкомпанії. «Центренерго» додала 2,00%, «Західенерго» - 1,63%. Також істотно підвищилися котирування «Мотор Січі» (+1,49%). У свою чергу, папери гірничо-металургійного сектора частково відіграли втрати минулого торгової сесії. На позитивній території завершилися торги акціями банківського сектора.
Індекс ПФТС за підсумками сесії 3 березня підвищився на 0,94% - до 1 113,69 пункту. Індекс Української біржі зріс на 0,66% - до 2834,39 пункту.
На думку І.Звягінцевої, зростання найбільшої економіки світу (американської) отримало 3 березня додаткове і вагоме підтвердження. Американський фондовий ринок у цей день істотно зріс завдяки публікації хороших макроекономічних даних і невеликому зниженню цін на нафту. Дані по ринку праці США забезпечили сильне зростання індексів з відкриття. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень знизилася на 20 тис. - до 368 тис., що стало мінімальним значенням за останні два з половиною роки. При цьому консенсус-прогноз ринку передбачав зростання кількості заявок на 10 тис. Індекс виробничої активності в сфері послуг США (ISM) зріс у лютому до 59,7%, в порівнянні з 54,9% у січні. Останнє значення індексу стало максимумом з серпня 2005 року.
Як зазначила І.Звягінцева, 3 березня індекс S & P 500 збільшився на 1,7%, піднявшись на рівень 1331 пункт. Індекс DJIA зріс на 1,6% - до 12 258 пунктів, показавши кращий результат за день з 1 грудня минулого року. Акції Intel і IBM показали найвищі результати серед цінних паперів, що входять до складу індексу DJIA. На європейському ринку зростання було більш скромним. Індекс DJ Stoxx Europe 600 зріс на 0,3% - до 284 пунктів. FTSE 100 збільшився на 1,5%, зупинившись на позначці 6005 пунктів. Французький CAC 40 зріс на 0,7% - до 4061 пункт, DAX - на 0,6%, до 7226 пунктів.
Українські фондові майданчики 4 березня продемонстрували незначний різноспрямований рух. Індекс ПФТС підвищився на 0,06% - до 1 114,35 пункту. У свою чергу, індекс Української біржі знизився на 0,17% - до 2829,70 пункту. При цьому міжнародні ринки знову повернулися до низхідного тренду на тлі тривожних повідомлень з Лівії.
Зниження глобальних індексів продовжилося 7 березня. Але вже 8 березня світові ринки повернулися на позитивну територію у зв`язку з планами країн-членів ОПЕК збільшити видобуток нафти. На цьому фоні знизилися побоювання інвесторів щодо енергетичних проблем. Однак, довгостроковість висхідного тренду на фондових ринках дуже сумнівна. Надто вже складна ситуація в Лівії, і нинішні, а також майбутні проблеми, пов`язані з нею, зовсім не обмежені нафтою...