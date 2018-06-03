Як Андрій Котельник оцінював красу львів‘янок (фоторепортаж)

Незабаром у Львові відбудеться традиційний конкурс краси «Міс Львів 2011». «Міс Львів» – конкурс краси міста, його історія налічує вже близько 10 років. Традиційно, захід відбуватиметься під егідою національного комітету «Міс Україна». Переможниця представлятиме Львів у фіналі конкурсу «Міс Україна» і стане обличчям країни у світовому конкурсі краси.

Цьогорічний конкурс, за словами організаторів, стане яскравим і незабутнім шоу, за участі найвідоміших зірок української естради, бізнесменів. «Це справжнє свято краси і грації, яке відвідує понад 1000 глядачів щороку, а ще 500 000 глядачів збирає біля своїх екранів телетрансляція церемонії визначення переможниці конкурсу» – розповіла УНІАН Валерія Никифорець, директор конкурсу «Міс Львів 2009».

У львівському клуб-кафе «Rafinade People» відбувся перший кастинг шоу «Міс-Львова-2011». У попередньому відборі прийняло участь майже сто юних львів’янок віком від 8-ми до 25 років. У журі – поважні львів’яни, однак чи не найприскіпливішим був член журі чемпіон світу з боксу Андрій Котельник.