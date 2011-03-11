ВР наступного тижня розгляне законопроект про пенсійну реформу
19:57, 11 березня 2011Львів
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«Необхідно проводити якнайшвидше»
Львів. 11 березня. УНІАН. Верховна Рада розгляне законопроект про пенсійну реформу наступного тижня.
Про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко сьогодні в ході прес-конференції «Рік роботи уряду: поворот до нової якості життя», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».
«У планах Верховної Ради – розглянути цей законопроект у першому читанні 15-18 березня», – сказав він.
С.Тігіпко також підкреслив, що пенсійну реформу необхідно проводити якнайшвидше.
«Ми слухаємо всі аргументи, готові переглядати, доповнювати, але відкладати це рішення не можемо», – зазначив він.
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