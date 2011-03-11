Житель Львівщини за «липовою» довідкою взяв у банку 300 тис. грн.
20:24, 11 березня 2011Львів
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Отримав кредит
Львівська область. 11 березня. УНІАН. На Львівщині 30-річний чоловік за підробленою довідкою отримав в одному з відділень ВАТ «Надрабанк» кредит в сумі 300 тис. грн..
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, шахраєм, який подав підроблені документи для отримання кредиту, виявився мешканець одного із сіл Городоцького району.
Шахраю загрожує відповідальність за ч.2 ст.358 КК України (Підроблення документів. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).
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