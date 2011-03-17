Податківці виявили три підпільні цехи з виготовленню сурогату

Львів. 17 березня. УНІАН. Податкова міліція Львівщини виявила три підпільні цехи з виготовленню фальсифікованого алкоголю. Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

В області в межах операції «Зимовий курорт» перевірено діяльність 171 суб’єкта господарської діяльності. Виявлено 137 порушень та вилучено товарно-матеріальних цінностей на 4,5 млн. грн., зокрема, грального обладнання – на 2,5 млн. грн. Порушено 10 кримінальних справ, з яких 8 – за ч.3 ст.204 Кримінального Кодексу України.

Крім цього, в рамках операції «Зимовий курорт» податкова міліція викрила діяльність 3-х підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя та здоров’я людей.