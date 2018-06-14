«Тисяча та одна ніч» харків’ян на львівській сцені

У межах культурного міжрегіонального проекту «Харків-Львів: мистецтво єднає серця» на сцені Львівського Національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької відбувся балет на 2 дії Ф.Амірова «Тисяча та одна ніч» у виконанні артистів Харківського Національного академічного театру опери та балету ім. М.Лисенка.

У головних ролях виступали Е.Ананян (Щахріяр), О.Шевцова (Шехерезада), Т.Семенова (Нуріда). За диригентським пультом - Заслужений діяч мистецтв України та Республіки Марій Ел В.Куценко.

По завершенні балету, який пройшов з аншлагом, директор львівської Опери Тадей Едер особисто провів для гостей з харківської опери екскурсію театром, ознайомив з історією та поділився з колегами планами на майбутнє.

Фото Євгенія Кравса