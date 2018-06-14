Львів як туристична Мекка

Чотири українські приймаючі міста у підготовці до Євро-2012 реформують своє туристичне господарство, орієнтуючись на європейських гостей. Нове обличчя міст, сучасне обслуговування, створення позитивного образу країни, введення єдиного проїзного квитка для полегшення пересування євро туристів – усе це має забезпечити радісне перебування вболівальників і викликати бажання приїхати до нас в гості ще не один раз. Аналіз про те, як готують міста свою туристику до Євро-2012 – почнемо зі Львова.



Ключові цифри:

30 туристичних маршрутів до Євро-2012

2 455 пам’яток культурної спадщини (з них 366 - під захистом ЮНЕСКО)

100 фестивалів на рік

Місто Лева, що у всі часи вирізнялось своєю самобутністю, сьогодні сміливо можна назвати туристичним феноменом України, який утримує лідерство за кількістю іноземних гостей в країні. Активний розвиток туризму в останні роки посприяв тому, що минулого року Львів першим з-поміж українських міст прийняли до Міжнародної асоціації «European Cities Marketing». Це об’єднання 133 міст з 33 країн Європи приділяє увагу збільшенню потоку туристів за допомогою ефективних маркетингових технологій.

За останні три роки тут справді створено чимало туристичних продуктів, орієнтованих на європейського клієнта. Як результат - кількість гостей міста зросла на 30%. За новою програмою розвитку Львова планується збільшити їх число протягом наступних 5-10 років у 2-3 рази, перевищивши показник в 1 мільйон. Росте і сфера бізнес-послуг, де кількість робочих місць збільшиться вдвічі - до 10 тис. Це передбачено стратегією економічного розвитку Львова, розробленої Фондом «Ефективне Управління», компанією Monitor Group у співпраці з владою Львова. В межах підготовки міста до Євро-2012 туризм визначено як стратегічний напрямок міста і його основну конкурентну перевагу.

Ключові козирі Львова - 366 пам’яток історії, що перебувають під захистом ЮНЕСКО, понад 750-літня історія міста, багата на події і визначних людей, а також гостинність львів’ян. По-друге, щоб вдихнути життя в давню архітектуру, місто підготувало унікальну програму відпочинку в місті - усі виставки, фестивалі, кулінарні свята активно інтегровані у міське середовище. Зафіксована і відвідуваність таких заходів - від 5 до 15 тисяч гостей. Тож Львів справедливо називає себе фестивальним містом.

Третій акцент – туристичні бренди, які розробляє місто для своєї промоції. Починаючи від овіяної легендами довоєнної культури батярства і закінчуючи культурним відкриттям Європи XVIII століття – скульптором Пінзелем, творцем львівських барокових шедеврів, якого порівнюють з Мікеланджело. Ясна річ, тут не оминути і «смачні бренди». Хто їде до Львова – знає, що це - місто кави і кав’ярень, шоколадних майстерень і цукерень. У місті багато креативних авторських ресторанів, стилізованих під історичні епохи та легенди міста. З 2007-го Львів відомий серією гастрономічних фестивалів - Свято пампуха, Свято шоколаду, а далі вина, сиру, і звісно, відомої на весь світ львівської кави.

Паралельно розбудовується інформаційна інфраструктура, орієнтована на іноземних гостей. Вперше в Україні тут розроблена за європейськими нормами система туристичного ознакування. Для хорошої орієнтації в місті та на його околицях розроблена система навігації та виготовлено різноманітні вказівники, таблички, дорожні знаки. Зокрема, понад тисячу табличок з назвами вулиць (українською мовою та спеціально розробленою транслітерацією) в історичній частині міста, 40 інформаційних таблиць з картами міста, 100 вказівників з показниками туристичних атракцій, три картосхеми на в’їзді в місто, 50 нових автомобільних знаків для автотуристів, 80 табличок для ознакування велосипедного руху та піших маршрутів у парках.

У межах проекту «Створення туристично-інформаційної інфраструктури у Львові» видано інформаційні буклети чотирма мовами (англійська, польська, російська, українська) та кишенькові карти, які розповсюджуватимуться безкоштовно через мережу інфоцентрів. З 2009 року працює муніципальний Центр туристичної інформації, розташований у міській Ратуші (пл. Ринок, 1). Високу відвідуваність має офіційний туристичний сайт www.lviv.travel та туристичні розділи офіційного сайту міста, з довідковою і тематичною інформацією, анонсами львівських фестивалів, переліком готелів та галерей міста, відео про Львів та чудовою фотогалерею. Цього року місто планує запустити ще один сайт до Євро-2012 з даними про інфраструктуру і послуги приймаючого міста. Для зручностей євровболівальників міська влада видала каталог українською та англійською мовами про об’єкти придорожнього сервісу Львівщини за напрямками руху учасників та гостей чемпіонату, включаючи транспортні особливості, готелі, ресторани, автозаправні станції, СТО, а також туристичні маршрути.

Деякі львівські заходи для України – цілковите ноу-хау. Зокрема, у центрі міста встановили електронні інформаційні пункти, де можна отримати всю необхідну інформацію для туриста - про місто, де можна поїсти, поселитись, турмаршрути, а також інтерактивна карта, приєднана до мережі інтернет. Поки що таких у місті працює два - поблизу Львівської міськради та на площі Галицькій. Другий унікальний продукт – безкоштовні мр3-екскурсії в проекті «Вихідні у Львові за 0 гривень», який орієнтований на молодь та студентів. Екскурсії можна завантажити в mp3-плеєр чи мобільний телефон, роздрукувати карту і разом з віртуальним екскурсоводом пройтися старовинним Львовом. Маршрут починається з інформаційного центру, йде основними пам’ятками архітектури, включаючи центр, Високий замок, храми, палаци та парки, закінчується вечором живої музики та танців.



Пощастило Львову і з прокладанням маршрутів. Для вболівальників Євро-2012 тут відкриється справжня туристична Мекка з десятками замків і палаців, святинь різних культур і епох, курорти з цілющими Карпатськими джерелами, скелями та унікальними природніми ландшафтами. В екскурсійних програмах гості зможуть пройти всі історичні епохи, починаючи від часів княжої, далі козацької доби, до часів незалежності. Адже за новою концепції розвитку міста Львів презентуватимуть як нову, незайману і заховану перлину для туристів, які прагнуть побачити давню європейську велич і відчути справжню Україну.

ТОП-5 визначних місць:



1) Площа Ринок



2) Вірменська церква



3) Оперний театр



4) Палац Потоцьких



5) Собор Святого Юра

Леся Соловчук. Сайт Україна-2012

