М.Цимбалюк: Діючий аеровокзал у Львові потрібно зберегти

Львів. 25 березня. УНІАН. Завершено облаштування фасаду нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», зараз тривають внутрішні роботи. Окрім того, невирішеним наразі є питання діючого аеровокзалу.

«Це пам’ятка архітектури, хоча й соцреалізму. Потрібно шукати комерційний проект, щоб аеровокзал працював на пасажиропотік», - наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 25 березня під час виїзної наради з питань підготовки до проведення фінальної частини Євро 2012.

Окрім того, на нараді йшлося про те, що земляні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» практично виконано, з понеділка там розпочнуться роботи з укладання грунтоцементу.

Також львівський губернатор запевнив, що дороги, які зараз руйнуються через те, що ними возять будматеріали для проведення робіт на ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», обов’язково будуть відремонтовані.

«Ми будемо ставити це питання», - сказав М. Цимбалюк.