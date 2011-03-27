На Львівщині у військовому містечку реабілітуватимуть залежних від алкоголю і наркотиків



Львівська область. 27 березня. УНІАН. Частину нежитлових приміщень колишнього військового містечка на території Добрівлянської сільської ради на 45 років передано в оренду Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Таке рішення було прийняте на третьому пленарному засіданні VI сесії Дрогобицької районної ради.

Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій РДА, на території Дрогобицького району діє єдиний в Україні греко-католицький стаціонарний реабілітаційний центр «Назарет», в якому проходять реабілітацію люди, залежні від алкоголю і наркотиків (в тому числі ВІЛ/СНІД позитивні). Поруч із «Назаретом» створений ще один будинок для бездомних - «Наша хата», де також постійно можуть проживати люди, які пройшли реабілітацію і є тверезими, але не мають де жити.

«Крім того у нас є невеличке господарство (кілька корів, кури та поросята), столярка, оскільки ми все самі ремонтуємо та піч, щоб виготовляти хлібні вироби. Зараз хочемо залучити якомога більшу категорію узалежнених. Тому на основі тих приміщень, які ще можна врятувати хочемо створити «соціальне містечко»: побудувати капличку, монастир, який би опікувався цими людьми», - наголосив директор Благодійного Фонду «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ», голова соціальної комісії Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ о. Ігор Козанкевич.

Він також розповів, що сьогодні в центрі знаходиться близько двадцяти осіб з різних куточків України, в більшості це соціально незахищені, розгублені, хворі люди.