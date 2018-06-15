Grand Wedding Day DeLUXE 2011 – Львів (фоторепортаж)

У Львові відбулася вже добре знана подія весільної тематики - виставка-шоу товарів і послуг класу DeLUXE Grand Wedding Day, незмінними організаторами якої є Дім Грандіозних Подій «Grand Day».

Подібне шоу проходить у місті Лева вже вдруге. Цьогоріч організатори експозиції презентували новий тренд – «весілля RoCoCo». Стиль, в якому поєднуються грація розкішної композиції та вишуканість орнаментального ритму з

особистим комфортом. Grand Wedding Day пролунала у Львові не лише, як визначна подія, а й стала смаколиком, що урізноманітнила «меню» галицької еліти і, мабуть, відіграла важливу роль у розвитку весільної індустрії усієї Львівщини.

Виставку можна назвати відповіддю на сучасний емоційний настрій стародавнього Львова. Це саме те місце, де найвибагливіший покупець знайде найрозкішніший товар.

Окрім комерційних цілей Grand Wedding Day відіграє значну соціальну роль у розвитку інституту сім’ї і популяризації сімейних цінностей.

Акцентує на тому, що весілля і шлюб споконвіків, були і залишаються, основою сімейного життя, а також сприяє вихованню весільної культури і етикету.

Фото Євгенія Кравса