Цимбалюк підтримав ініціативу Червоного Хреста про збір коштів для Японії

10:21, 28 березня 2011
Львів
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Рахунок відкрито в Укрсоцбанку

Львів. 28 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк підтримав ініціативу Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України про збір коштів для постраждалих від землетрусу в Японії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

М.Цимбалюк підтримав ініціативу звернутися до колективів підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, підприємців та банкірів, представників бізнесових структур, громадських інституцій з проханням перерахувати кошти для надання допомоги потерпілим внаслідок стихійного лиха в Японії.

Кошти можна перерахувати на рахунок:
ЗКПО 02940262 р/р 26007000001247
ПАТ Укрсоцбанк м. Львів МФО 300023
з поміткою "Жертвам стихійного лиха в Японії".

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