Цимбалюк підтримав ініціативу Червоного Хреста про збір коштів для Японії

Львів. 28 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк підтримав ініціативу Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України про збір коштів для постраждалих від землетрусу в Японії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

М.Цимбалюк підтримав ініціативу звернутися до колективів підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, підприємців та банкірів, представників бізнесових структур, громадських інституцій з проханням перерахувати кошти для надання допомоги потерпілим внаслідок стихійного лиха в Японії.

Кошти можна перерахувати на рахунок:

ЗКПО 02940262 р/р 26007000001247

ПАТ Укрсоцбанк м. Львів МФО 300023

з поміткою "Жертвам стихійного лиха в Японії".