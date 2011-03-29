На Львівщині до Дня незалежності планують закласти парки та сквери

Львів. 29 березня. УНІАН. З ініціативи керівництва Львівської ОДА в межах проведення на Львівщині «Місячника озеленення та благоустрою» та з нагоди відзначення цього року 20-річчя незалежності України на території Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України завершується закладення Алеї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, студенти цього вищого навчального закладу висаджують 20 кущів калини, які символізуватимуть 20-річчя відновлення незалежності української держави.

Розглядається також питання про закладення скверу незалежності у Львові. Наразі визначається місце та проект закладення. Крім того, Львівська облдержадміністрація запропонувала в усіх районних центрах створити аналогічні парки та сквери, приурочені 20-річчю незалежності України.

Нагадаємо, що у Львівській області в межах «Місячника озеленення та благоустрою» буде висаджено понад 2 млн дерев. «Є відповідні плани, розроблені фахівцями, на якій території і які види дерев потрібно висаджувати», - зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. - У відповідності до цих вимог буде проведено висадку дерев. Саджанці дерев, які заплановано висадити, надаватимуть бажаючим безкоштовно. Їх можна отримати в Державних лісових господарствах області».