Цимбалюк пообіцяв героїні зимової Універсіади покращення умов

Львів. 30 березня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк 30 березня мав зустріч з мультимедалісткою XXV всесвітньої Зимової Універсіади лижницею Катериною Григоренко. І пообіцяв посприяти вирішенню її побутових проблем та вдосконалити її тренувальний процес для нових звитяг у майбутньому.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Аспірантка Львівського Державного університету фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу К. Григоренко під час престижних змагань, де нагороди виборювали атлети зі статусом студентів з цілого світу, здобула для збірної України аж 5 медалей – 2 «срібла» і 3 «бронзи». Це рівно третина від загальної кількості нагород, що їх здобули спортсмени-студенти збірної України на Універсіаді, яка на зламі січня і лютого проходила у турецькому місті Ерзурум. Нагадаємо, що у Туреччині українська команда виборола 15 нагород і у медальному заліку розділила 2-3 місця.

Голова Львівської ОДА запропонував уродженці Київщини, яка зараз на змаганнях виступає за Хмельницьку область, продовжити спортивну кар’єру у Львові. М. Цимбалюк пообіцяв створити перспективній спортсменці усі можливості для професійного зростання. Зокрема, Григоренко вже влітку може отримати квартиру у новому будинку у Львові. Крім того, лижниця може розраховувати на комплексний тренувальний процес, який забезпечать львівські фахівці.