Потягами Київ-Ворохта та Донецьк-Ворохта скористалося майже 56 тис. осіб

Львів. 30 березня. УНІАН. Протягом сезону потяги Київ-Ворохта та Донецьк-Ворохта перевезли 55 556 осіб та 271 автомобіль. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Залізничники назвали сезон вдалим, оскільки зі столиці в Карпати було перевезено 14 674 пасажири та 12 355 – зворотньо, так і зі сходу та півдня України (14833 квитки до Ворохти з Донецька та Дніпропетровська та 13 694 у зворотньому напрямку).

Середня заселеність поїздів становила близько 65-70%, а в лютому – понад 80%.

Особливістю цих поїздів було і те, що у їх складі курсували вагони-автомобілевози, з допомогою яких пасажири могли подорожувати разом зі своїми «залізними друзями». Ця послуга особливо припала до душі донеччанам з дніпропетровцями, які лише у січні здійснили 51 таку подорож до Ворохти та 59 зворотньо. Усього за сезон з Києва у Карпати перевезли 24 авто, з Донецька – 42, з Дніпропетровська – 78 автомобілів. Зворотно до Києва поїхали 18 машин, а на схід – 109 автівок.

Загалом з грудня 2010 року до березня 2011 «сніжні» поїзди перевезли стільки туристів, що кількість мешканців у Ворохті та ближчих селах могла б збільшитися утричі.

Оцінивши результати першого «сніжного» сезону, залізничники Львівської вирішили не зупинятися на досягнутому і готові уже наступної зими прийняти у Ворохті більше «сніжних» поїздів – до прикладу, з Харкова та Одеси.