Віктор Балога на Львівщині (фоторепортаж)

У Львові з робочим візитом побував міністр МНС Віктор Балога. Разом із губернатором Львівщини Михайлом Цимбалюком високопосадовець здійснив вертолітний обліт над містом Червоноградом та населеними пунктами Сокальського району.

«Реагуючи на важкі проблеми Японії, президент України видав указ, і дав доручення Кабінету Міністрів надати всі види допомоги, якої потребує Японія. Ми пропонували гуманітарну допомогу, технічну та наукову допомогу наших науковців, які працюють по Чорнобильській проблематиці. На сьогодні Японія не попросила допомоги ні в країн Євросоюзу, ні в Росії, ні в України. Вона попросила допомогу лише в тих країн, які мають досвід боротьби з цунамі», - заявив під час прес-конференції у Львові Віктор Балога.

Також він повідомив, що «зараз маємо запит від японського посольства щодо того, яку кількість дозиметрів ми могли б надати і ще деякі пристрої, що потрібні після зараження території у 30-кілометровій зоні. Ми наддали пропозиції із технічними характеристиками, вказали за скільки часу можемо виготовити необхідну кількість. Коли буде прийняте рішення уряду Японії, що це їм підходить, ми готові будемо поставити це обладнання».

Фото Євгенія Кравса