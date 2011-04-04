Затриманий у Трускавці росіянин, можливо, причетний до вбивства Лістьєва

Київ. 4 квітня. УНІАН. Громадянин Росії, затриманий днями у Трускавці Львівської області за шахрайство, підозрюється у причетності до вбивства російського журналіста Владислава Лістьєва.

Про це повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі України.

Наразі органи прокуратури вирішують питання щодо екстрадиції затриманого до Російської Федерації.

Як повідомлялося, 44-річного росіянина, якого розшукувала міліція Санкт-Петербурга, було затримано у готельному номері міста Трускавець.

Його було оголошено в розшук у справі розкрадання шахрайським шляхом нерухомого майна і 94,5% частки в статутному капіталі ТОВ "У Казанського" на загальну суму більше 122 млн. рублів.

Під час затримання у злочинця знайшли кілька паспортів, велику суму грошей - 37 тис. євро, 65 тыс. грн., 80 дол. і 1 тис. рублів.

Довідка УНІАН. В.Лістьєва розстріляли вночі 1 березня 1995 року в під’їзді власного будинку з пістолета. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці.